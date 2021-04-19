Средний размер кредита южноуральцев достиг четверти миллиона рублей

В Челябинской области вырос средний размер кредита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, средний размер потребительского кредита в России обновил рекорд и достиг 282,7 тысячи рублей

Лидеры по средним размерам выданных в марте 2021 года потребительских кредитов: Москва (565,8 тысячи рублей), ХМАО (424,4 тысячи рублей), Московская область (422 тысячи рублей), Санкт-Петербург (411,1 тысячи рублей) и Ленинградская область (316,6 тысячи рублей).

Челябинская область находится на 19 месте среди субъектов РФ. Средний размер потребительского кредита в регионе в марте 2021 года составил 245 тысяч рублей. Рост данного показателя по сравнению с мартом 2020 года составил 23,4%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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