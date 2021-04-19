Трое южноуральцев вывезли с золотого прииска концентрат на три миллиона рублей

В Челябинске в ходе совместной операции задержаны подозреваемые в незаконном обороте драгметаллов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка совместно с областным УФСБ России в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали троих жителей региона, подозреваемых в краже и незаконном обороте драгоценных металлов.

Предварительно установлено, что злоумышленники, работая в шахте по добыче драгметаллов на территории Республики Бурятия, похитили золотосодержащий концентрат, стоимость которого оценивается на сумму более 3 миллионов рублей. В дальнейшем они планировали сбыть похищенное в Челябинске, но по прибытию в столицу Южного Урала были задержаны правоохранителями.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 (кража) и частью 5 статьи 191 (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга) УК РФ.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности южноуральцев, а также возможных соучастников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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