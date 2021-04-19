В Челябинской области огласили приговор маньяку, жестоко расправившемуся с женщиной

Троицкого убийцу приговорили к 14 годам заключения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Троицкого городского суда, 42-летний житель Южного Урала два года назад совершил несколько преступлений.

В феврале 2019 года он и его знакомая распивали спиртное, находясь у него в квартире. Между ними вспыхнула ссора, во время которой южноуралец отнял у женщины телефон и несколько дней удерживал в квартире. Здесь он угрожал ей убийством и систематически избивал, в том числе с помощь молотка, пилы и деревянной палки.

Другую свою жертву он пригласил в гости в марте 2019 года для распития спиртных напитков. В разгар застолья он несколько раз ударил женщину по лицу, затем взял в руки нож и порезал плечо. 31 марта у него в квартире оказалась новая гостья. В состоянии алкогольного опьянения, южноуралец безжалостно избил женщину табуретом с металлическими ножками.

В конце апреля того же года на его квартире разыгралась еще одна кровавая драма. Пригласив к себе еще одну женщину, он поссорился с ней. В пылу ссоры хозяин набросился на гостью, обрушив на ее голову не менее 14 ударов тупыми твердыми предметами. «Сильные удары сыпались один за другим. Мужчина не сдерживался, а она пыталась защититься, прикрываясь руками», – рассказали в пресс-службе суда. Женщина скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы. Несколько дней тело пролежало в квартире убийцы. У погибшей осталось четверо детей.

Суд признал южноуральца виновным в незаконном лишении человека свободы, умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством, побоях, совершенных из хулиганских побуждений, причинении физических и психических страданий, а также убийстве.

Троичанина приговорили к 14 годам исправительной колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.21

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