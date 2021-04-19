Уральские металлурги представили систему АТАЧ на всероссийской онлайн-конференции

ММК представил на всероссийской конференции систему электронного документооборота АТАЧ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», об опыте использования системы АТАЧ на онлайн-конференции портала CNews «Электронный документооборот 2021» рассказала старший менеджер управления финансовых ресурсов ПАО «ММК» Мария Овечкина. Темой доклада стали результаты перевода документов в удобную инновационную СЭД.

Мария Овечкина рассказала об опыте использования АТАЧ со стороны пользователя. По словам спикера, старую СЭД Группа компаний ММК решила сменить после того, как топ-менеджеры отказались работать в ней. С целью ускорить процессы согласования и подписания документов ГК ММК стала искать новое решение, которым в результате стал АТАЧ, разработанный для упрощения бизнес-процессов документооборота крупных промышленных предприятий.

Здесь собраны ключевые для топ-менеджеров опции в сочетании с удобством дружественного пользователю интерфейса. По словам Марии Овечкиной, для нее и ее коллег преимуществами системы являются принцип одного окна с акцентом на документ, который не нужно скачивать, фотокарточки пользователей, что позволяет быстро сориентироваться, кому направляется письмо, прозрачная цепочка согласований и возможность согласований внутри группы.

АТАЧ позволил управлению финансовых ресурсов быстро и качественно согласовывать договоры, допсоглашения и аккредитивы между отделами. В компаниях, где не установлены удобные для управленцев СЭД, замечания и комментарии к утверждаемым документам обсуждаются в электронной почте, после чего ответственный собирает и вносит все правки. АТАЧ упростил параллельное согласование внутри предприятия: пользователи одновременно редактируют документ онлайн с любого устройства и при необходимости сравнивают его версии без загрузки в Word.

Так, осуществление валютного контроля происходит на этапе визирования документов. В маршрут согласования добавляется ответственный за контрагента сотрудник, который привязывает утвержденный договор к паспорту сделки. Платежи оплачиваются автоматически после согласования паспортов руководителями. Также АТАЧ ускоряет претензионную работу с контрагентами, позволяя подписывать документы облачной усиленной квалифицированной подписью.

По определению Марии Овечкиной, АТАЧ является входной точкой контроля за работой с документами. В систему заносится ключевая информация для отработки бизнес-процессов, автоматизированных в ERP-системе.

«У нас несколько ERP-систем: 1С, OeBS, однако они подключены не ко всем предприятиям, – резюмировала Мария Овечкина. – В результате мы не все документы можем реализовать в OeBS быстро и в таком удобном формате, так как ERP-система это база для точечных операционных вещей».

АТАЧ – российская инновационная система по управлению электронным документооборотом и корпоративными коммуникациями, построенная на платформе одностраничного веб-интерфейса. СЭД позволяет автоматизировать весь спектр задач по работе с документами – создание, согласование, подписание, выдачу поручений и контроль их исполнения. Продукт призван экономить время топ-менеджеров на работе с документами.

Первое крупное внедрение АТАЧ прошло в Группе компаний ММК, где система используется в более чем 60 обществах. В 2020 году в АТАЧ создано и утверждено свыше 1,2 миллиона приказов, поручений, договоров и других видов документов. Топ-менеджмент предприятия считает преимуществом системы ее быстродействие, удобство интерфейса и доступ с любого устройства. Коммерческие внедрения системы прошли в «Красцветмет», производителе драгоценных металлов и изделий, и «Бобровский кварцит», предприятии по добыче и переработке кварцевых материалов.

Российское издание о высоких технологиях CNews провело онлайн-конференцию «Электронный документооборот 2021» с целью обсудить тренды в цифровизации документов, сложившиеся в 2020 году из-за пандемии. На конференции выступили представители бизнеса, поделившиеся своим опытом внедрения СЭД, представители компаний-вендоров продуктов для цифровизации документооборота и министерства экономического развития Российской Федерации.

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