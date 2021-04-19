В Челябинской области утонул турист

В южноуральской реке ищут тело утонувшего туриста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла в воскресенье, 18 апреля.

Около полудня спасателям Златоустовского отряда областной поисково-спасательной службы поступило сообщение о происшествии на воде: в районе поселка Веселовка во время сплава по реке Ай перевернулась байдарка с двумя мужчинами, одному из них удалось выплыть, второго, 50-летнего туриста, долгое время не могли дождаться на берегу.

До наступления темноты было обследовано 4 километра береговой линии и акватория вниз по течению разлившейся бурной реки. Пострадавший не был обнаружен. Сегодня к поисково-спасательным работам областной ПСС присоединились сотрудники пожарной охраны и ГИМС. Поиски проводятся как с воды с применением плавсредств, так и по берегам реки Ай.

Челябинск, Виктор Елисеев

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