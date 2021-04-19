Подростки-южноуральцы провалились сквозь крышу пустующего гаража

В Челябинской области подростки провалились в заброшенный гараж.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 18 апреля, в одном из гаражных кооперативов Троицка.

Подростки залезли на крышу заброшенного гаража. Конструкция не выдержала, и молодые люди провалились в заброшенный гараж.

К счастью, телефон оказался под рукой и подросткам удалось дозвониться до скорой помощи – при падении с двухметровой высоты оба получили травмы различной степени тяжести, один из них сломал обе ноги. К месту происшествия прибыли спасатели Троицкого отряда, сотрудники объектовой пожарной охраны и «скорая».

Ворота заброшенного гаража были по всему периметру проварены – спасатели при помощи бензореза спилили их. Оказали первую помощь и при помощи носилок транспортировали до машины скорой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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