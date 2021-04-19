На Южный Урал вернется тепло

В Челябинской области потеплеет до +19 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на вторник, 20 апреля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха -4, -9 градусов, в низинах – до 13 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +7, +12 градусов по Цельсию.

В среду ночью синоптики обещают 0, -5 градусов, днем – 12-17 градусов выше нуля.

В ночь на четверг будет -3, +2 градуса. Днем потеплеет до +14, +19 градусов.

В Челябинске ночью 20 апреля ожидается -7, -9 градусов, днем +10, +12. В ночь на среду столбик термометра опустится к отметкам 2-4 градуса ниже нуля, днем воздух прогреется до +14, +16 градусов. В четверг ночью синоптики обещают 0, -2 градуса, днем – 15-17 градусов тепла.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.21

Подростки-южноуральцы провалились сквозь крышу пустующего гаража. / В Челябинской области утонул турист. / Уральские металлурги представили систему АТАЧ на всероссийской онлайн-конференции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»