Южноуральские контрразведчики накрыли крупную сеть торговцев оружием

УФСБ России по Челябинской области пресечен канал незаконного оборота оружия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, спецслужбой во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях проведены обыски у нелегальных оружейников.

В результате изъяты 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 3 пулемета («РПД», «ДП-27»), 6 автоматов («АКМ», «АКС-74У», «АК-103, «АКМС»), 12 пистолетов-пулеметов («ППШ», «Кедр», «VZ-26»), 108 винтовок, карабинов и ружей («Мосина», «СКС», «СВТ-40», «Сайга», «Вепрь», «СВД», «Blaser», «Mauser», «Orsis» и др.), 93 пистолета и револьвера («ПМ, «АПС», «ТТ», «Glock», «Parabellum», «Browning», «SIGSauer», «Smith&Wesson», «Наган» и др.), а также 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-33», «РГО», «РГН»), 2 минометные мины, около 8 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 57 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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