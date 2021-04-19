В Челябинской области бывшего полицейского начальника подозревают в поборах с подчиненных

В Челябинской области бывший заместитель начальника районного отдела полиции подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ОМВД России по Каслинскому району, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, мужчина в течение 2020 года забирал у подчиненных часть ранее выплаченных им премий. Деньги тратил по собственному усмотрению. Всего полицейские отдели своему шефу более 38 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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