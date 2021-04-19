Самым богатым депутатом южноуральского парламента стал олигарх-золотодобытчик

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области рассказали о доходах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым богатым депутатом регионального парламента по итогам 2020 года стал Константин Струков. Согласно информации о доходах, опубликованной на официальном сайте заксобрания Челябинской области, основной владелец группы компаний «Южуралзолото» заработал в минувшем году 8,6 миллиарда рублей. Также он задекларировал три земельных участка, несколько домов и объекты незавершенного строительства.

Остальные парламентарии отчитались о куда более скромных доходах. Вторую строчку среди самых богатых депутатов занял гендиректор АО «Торговый дом «Бовид» Михаил Видгоф с доходом 89,1 миллиона рублей. Далее следуют гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев (88,2 миллиона рублей), глава ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко (61,6 миллиона рублей) и учредитель завода «Спецагрегат» Евгений Субачев (56,3 миллиона рублей).

Председатель южноуральского парламента Владимир Мякуш в 2020 году заработал 9,6 миллиона рублей. Также у экс-лидера южноуральских «единороссов» есть в собственности гараж. Супруга спикера ЗСО заявила о доходе в 4,6 миллиона рублей. Кроме того, в собственности у нее находятся три квартиры, дачный и жилой дома, два огорода и участка.

Меньше 1 миллиона рублей в 2020 году получили лишь четверо депутатов заксобрания. Меньше всех заработал Евгений Рева из ЛДПР – немногим более 204 тысяч рублей. «Справедливоросс» Александр Долгушин показал годовой доход в 416 тысяч рублей (правда, у него в собственности есть еще и автомобиль «Тойота Камри»). Глава отделения «Единой России» в Курчатовском районе Челябинска Вячеслав Ершов за год получил 512 тысяч рублей. Наконец, еще одна представительница «Справедливой России» Ольга Мухометьярова заработала 989 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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