Полиция рекомендовала южноуральцам воздержаться от участия в несогласованном митинге

Полиция выступила с предостережением от участия в анонсированном оппозицией несанкционированном митинге в Челябинске.

Напомним, ранее штаб Алексея Навального в Челябинске заявил о планах провести вечером 21 апреля на площади Революции митинг в поддержку оппозиционера. В ответ на это в ГУ МВД по Челябинской области напомнили о предусмотренной законодательством уголовной и административной ответственности за нарушение общественного порядка.

«В ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации, в том числе на территории Челябинска, – говорится в сообщении пресс-службы регионального полицейского главка. – Напоминаем, что в соответствии с постановлением правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года №146-р продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, в соответствии со статьей 8 федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУ МВД России по Челябинской области рекомендовало южноуральцам «воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка».

Ранее в мэрии Челябинска сообщили о намерениях провести на площади Революции репетицию парада Победы. По словам замглавы города Сергея Авдеева, репетиции будут проходить с 19 по 23 апреля, с 18 часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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