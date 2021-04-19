Серия взрывов всполошила жителей Челябинска

В Челябинске взорвались газовые баллоны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взрывы произошли в дома №22 по улице Нефтебазовой в районе АМЗ.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, здесь расположено предприятие по сбору металлолома. Как рассказали представители ведомства, на предприятии загорелась свалка, где среди прочего оказались пустые газовые баллоны. Два из них взорвались.

Возгорание локализовали в течение нескольких минут. Пострадавших нет. Причину инцидента устанавливают сотрудники отделения дознания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.21

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