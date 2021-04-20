Дорога в южноуральское село начала разваливаться после паводка

Единственная дорога в Тюлюк уходит под землю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Катав-Ивановского района заявили об очередной проблеме с проездом в село Тюлюк, играющий роль «ворот» в национальный парк «Зигальга».

Напомним, в конце минувшей недели дорогу затопила разлившаяся в результате таяния льда река. Вместе с водой на проезжую часть выбрасывало куски льда. На какое-то время проезд в Тюлюк закрыли, а руководство национального парка посоветовало туристам воздержаться от посещения «Зигальги» в минувшие выходные.

В понедельник, 19 апреля, представители парка рассказали, что вода спала, и до села можно добраться на автомобиле. Правда, состояние грунтового полотна стало еще хуже, отметили они, ссылаясь на местных жителей.

Вечером понедельника тревогу забил глава села Петр Черный. «Как я говорил, происходит обрушение дороги. На участке в 9 километрах от Тюлюка обрушилось полотно дороги с двух сторон. Ямы глубиной 1 метр, и обрушение продолжается, – рассказал чиновник в новостном сообществе «Подслушано Тюлю». – Ни пожарная машина, ни машина скорой помощи уже не проедет. Есть большая вероятность, что участок дороги обвалится под тяжестью автомобиля. Уважаемые гости и жители Тюлюка, не выезжайте без крайней необходимости. Данная информация будет передана во все структуры».

Сегодня, 20 апреля, аналогичное обращение было размещено в интернет-сообществе «Текслер, помоги». При этом местные жители отмечают, что вся дорога требует ремонта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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