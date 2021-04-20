В Миассе рухнула стена многоквартирного дома

Власти Миасса заявили об обрушении стены кирпичного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Миасса, инцидент произошел сегодня, 20 апреля.

«Сегодня на пульт экстренных служб поступил звонок об обрушении кирпичной кладки стены жилого здания по адресу переулок Автомеханический, 5а, – рассказали в мэрии. – Площадь обрушения составила восемь квадратных метров. В настоящее время произведена эвакуация всех жителей здания. Пункт временного размещения организован в школе №14 до выяснения обстоятельств и оценки угрозы обрушения всего здания».

В связи с инцидентом собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что здание было построено в 1950 году. По словам местных жителей, стены обрушались здесь и раньше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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