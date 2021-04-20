Число южноуральцев, заразившихся коронавирусом, превысило 59 тысяч человек

За сутки в Челябинской области COVID-19 заразились 113 человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 20 апреля в регионе подтверждены 59 тысяч 023 случая заболевания COVID-19 (+ 113 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
За прошедшие сутки выписаны 117 человек. ️Больных COVID-19 – 3 тысячи 132 человека.
Скончались 10 человек: от COVID-19 – 8 южноуральцев, от других причин – 2 пациента.
С начала пандемии умерли 2 тысячи 530 инфицированных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 363).
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.04.21
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