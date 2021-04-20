Российские ученые начали определять уровень интеллекта по результатам ЭЭГ

В Челябинске научились определять уровень развития вербального и невербального интеллекта по результатам электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зависимость между уровнем интеллекта и организацией связей в головном мозге, которую можно проследить во время снятия ЭЭГ в состоянии покоя, отметили ученые ЮУрГУ вместе с коллегами из Психологического института Российской академии образования.

Исследователи отметили, что результаты ЭЭГ демонстрируют организацию связности между разными областями мозга, а она, в свою очередь, дает информацию об уровне интеллекта – вербального (способность оперировать словесным материалом) или невербального (способность оперировать зрительными образами и пространственным представлением). Подтверждение их гипотезы приблизило решение споров в научной среде, есть ли зависимость между функциональной связностью мозга и уровнем интеллекта.

Исследование проводили совместно в двух научных центрах, большую часть данных получили в ЮУрГУ. Выборка состояла из данных 144 студентов от 18 до 25 лет, обучающихся на различных специальностях.

«Участники исследования проходили тесты на интеллект, затем мы регистрировали у них электроэнцефалограмму. Применяя математические методы, мы проанализировали функциональную связность мозга на основе ЭЭГ и подтвердили, что связь между этим аспектом и интеллектом есть, сопоставив данные с результатами тестов», – рассказала к.м.н., заведующий Лабораторией молекулярно-генетических исследований здоровья и развития человека ВМБШ ЮУрГУ Инна Фекличева.

Результаты исследования приближают ученых к объективной оценке человеческого интеллекта. Кроме того, исследователи движутся к расшифровке нейрофизиологических механизмов индивидуальных различий интеллекта. По словам Инны Фекличевой, понимание основ функционирования и взаимосвязи различных областей мозга в разные моменты времени или в состоянии спокойного бодрствования может пролить свет на одну из фундаментальных проблем и загадок человечества – соотношение физического (телесного) и психического (душевного) в человеке.

Сейчас результаты обрабатываются учеными, в будущем этому обучат искусственный интеллект. Такая работа уже ведется совместно с кафедрой «Системное программирование» Института естественных и точных наук ЮУрГУ, но для корректной работы нейросети требуется больше данных.

Кроме того, ученые планируют исследовать когнитивное долголетие. Чтобы узнать, как именно когнитивные функции сохраняются в течение долгого времени, в качестве участников исследования привлекут людей старше 45 лет.

Также в Лаборатории молекулярно-генетических исследований ведется подготовка кандидатской диссертации по эмоциональному интеллекту. Это важная составляющая «гибких» навыков (soft skills): ученым предстоит выяснить, какие индивидуальные различия проявляет человеческий мозг по этому параметру.

Челябинск, Светлана Намская

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