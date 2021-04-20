Уральских металлургов признали лидерами российского бизнеса

ММК получил Гран-при конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Российский союз промышленников и предпринимателей подвел итоги ежегодного конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость», в котором приняли участие более 240 компаний из 35 регионов России, представляющие самые разные отрасли промышленности. Благодаря успешной работе в 2020 году ММК завоевал Гран-при конкурса – этот приз вручается за наивысшие результаты в более чем трех номинациях.

Жюри отметило успех ММК в следующих номинациях: «За экологическую ответственность», «За развитие кадрового потенциала», «За достижения в области охраны труда и здоровья работников», а также в специальной номинации «Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

«Очень рады, что РСПП высоко оценил нашу работу в 2020 году, – прокомментировал победу в конкурсе генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Год выдался непростым, нам, как и всему миру, пришлось реагировать на вызовы, с которыми мы раньше не сталкивались. Но ММК удалось оперативно перестроиться и обеспечить максимально возможный уровень безопасности для наших сотрудников, мы продолжили работу и показали неплохие результаты по итогам года. Отдельно хочу отметить, что мы продолжаем работать в направлении устойчивого развития – к нему относятся и экологические проекты, и развитие кадрового потенциала, и охрана труда. Устойчивое развитие – безусловный приоритет ММК как современной и ответственной компании».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.04.21

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