Акция «Бессмертный полк» в День Победы в Челябинске ограничится виртуальным форматом

Шествие «Бессмертного полка» в Челябинске перенесли на другую дату.

Как уже сообщал РИА «Новый День», о подготовке к проведению акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн стало известно в конце марта этого же года.

Тогда же организаторы открыли прием заявок на участие в нем и начали набор волонтеров. «Акция «Бессмертный полк» стала неотъемлемой частью Дня Победы наряду с парадом. Даже ограничения в пандемию не повлияли на желание россиян принять участие во всенародном шествии, хоть и проходило оно в режиме онлайн. В этом году мы вновь ожидаем огромное количество заявок», – рассказал руководитель регионального исполкома ООД «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь Белехов.

Вместе с тем, организаторы заявили, что продолжают подготовку к полноценному шествию. Однако, как стало известно, теперь они окончательно отказались от проведения шествия 9 мая, так как ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, продолжают действовать.

Пока в качестве даты шествия организаторы рассматривают 24 июня (годовщина первого парада Победы). Однако подчеркивают, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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