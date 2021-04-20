На Южном Урале власти разрешили эксплуатацию опасного здания. Возбуждено уголовное дело

В Челябинской области начальник управления городской администрации подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Троицка.

По версии следствия, в июле 2020 года чиновник, превышая должностные полномочия, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, возведенного с нарушением требований Градостроительного кодекса Российской федерации, нормативной документации и не отвечающего требованиям безопасности.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.04.21

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