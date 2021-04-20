Суд обязал мэрию Копейска отремонтировать коллектор, заливший поселок нечистотами

В Копейске суд обязал муниципалитет провести капитальный ремонт канализационного коллектора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора о понуждении администрации города провести капитальный ремонт канализационного коллектора.

Напомним, в январе этого года в поселке Кадровик произошло серьезное коммунальное ЧП: в течение нескольких дней населенный пункт топили разлившиеся канализационные стоки. В феврале прокуратура Копейска провела проверку.

«Установлено, что причиной разлива стало засорение бытовыми отходами канализационного коллектора, в виду неудовлетворительного состояния, за исключением отдельного участка протяженностью 75 метров, на котором ранее проводилась замена в результате аварии», – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор города направил в Копейский городской суд исковое заявление с требованием обязать мэрию провести капитальный ремонт коллектора, за исключением отремонтированного ранее участка, в срок не позднее 2 лет с момента вступления решения суда в законную силу.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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