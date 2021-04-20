В Челябинске ФАС возбудила дело о «нереальных» скидках на имбирь

Челябинское УФАС России выявило недобросовестные действия торговой сети при реализации продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, нарушение антимонопольного законодательства установлено при размещении в магазинах одной из федеральных торговых сетей информации о продаже имбиря с существенными скидками.

Этот факт выявили в мае прошлого года. В этом же месяце выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции. В связи с неисполнением предупреждения Челябинское УФАС России возбудило и рассмотрело дело о нарушении закона о защите конкуренции.

«В торговой сети осуществлялась продажа имбиря по цене 199 рублей и 399 рублей за килограмм с учетом скидок в размере 79% и 59%. При этом на ценнике присутствовала информация о предшествующей цене – 999 рублей за килограмм. В ходе рассмотрения дела установлено, что по цене 999 рублей имбирь реализовывался в магазинах торговой сети не более трех дней. Продолжительное время его цена составляла от 199 до 499 рублей, – напомнили в надзорном ведомстве историю почти годичной давности. – В результате указанных действий произошли изменения в потребительском спросе и увеличение объемов продажи имбиря в торговой сети».

По мнению антимонопольщиков, потребители были введены в заблуждение относительно предыдущей цены товара и предоставлении значительной скидки на имбирь. При этом такие действия были совершены в условиях повышенного спроса на имбирь в период пандемии коронавируса, режима самоизоляции и, соответственно, приобретения продуктов в ближайшем магазине, без учета выгодных предложений в иных торговых объектах.

В региональном УФАС также отметили, что розничная цена на имбирь в других торговых сетях Челябинска и Челябинской области в этот период не превышала 550 рублей за килограмм.

Челябинское УФАС России указало, что действия ритейлера по указанию фиктивной скидки являются нечестным методом ведения бизнеса и противоречат вошедшей в деловой оборот практике предоставления скидок потребителям.

В действиях компании признано нарушение закона о защите конкуренции, запрещающего введение в заблуждение относительно условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.

В отношении нарушителя будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.04.21

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