На Южном Урале зарегистрированы новые случаи бешенства

С начала года на территории Челябинской области зарегистрировано 29 случаев бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 12 по 16 апреля на территории региона зарегистрированы 2 случая бешенства животных: собака – в Еманжелинском районе (поселок Борисовка) и лиса – в Увельском районе (деревня Сосновка, территория зернотока).

Всего с начала года на территории Челябинской области зарегистрировано 29 случаев бешенства животных в 29 неблагополучных пунктах. Отметим, что за аналогичный период 2020 года выявлено 26 случаев бешенства животных в 26 неблагополучных пунктах.

Населенные пункты, где были обнаружены бешеные животные, объявлены неблагополучными.

Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.04.21

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