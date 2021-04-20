Присяжные вынесли решение по делу членов ОПГ, годами державшей в страхе Миасс

В Москве присяжные вынесли вердикт членам ОПГ «Турбазовские».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после двух недель совещаний присяжные Московского городского суда огласили свой вердикт по уголовному делу в отношении восьми участников крупной межрегиональной организованной преступной группы.

Значительная часть бандитов начинали свою криминальную карьеру в Миассе в ОПГ «Турбазовские». Потом интересы группировки расширились, распространившись на Москву, Подмосковье и юг России. К тому моменту они слились с представителями еще одной преступной группировки – «Пушкинские».

Как пишет «Коммерсант», вердикт оглашали в течение трех дней. Из 10 обвиняемых виновными признали 8. Миассец Дмитрий Минтюкляев, один из лидеров ОПГ, был освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности. Правда, он уже отбывает наказание за другие преступления, в данном же процессе ему вменялось только участие в организованном преступном сообществе. Еще один обвиняемый – бывший мэр Миасса Виктор Ардабьевский – скончался в СИЗО в прошлом году.

Остальных подсудимых, в том числе троих выходцев из Миасса, признали виновными в убийствах, покушении, рэкете и разбоях.

Оглашение приговора суда назначено на 11 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.04.21

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