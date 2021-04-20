Начотдела крупного предприятия Миасса подозревают в коммерческом подкупе

В Челябинской области начальник отдела по закупкам промышленного предприятия подозревается в коммерческом подкупе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, начальника отдела закупок промышленного предприятия Миасса подозревают в получении 170 тысяч рублей от одного из поставщиков. Возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

«По версии следствия, в период с декабря 2019 по апрель 2021 года женщина получила от представителя коммерческой организации 170 тысяч рублей за предварительное сообщение ценового предложения для заключения контракта на поставку продукции, подав которое данная организации гарантировано будет признана победителем в конкурсной процедуре», – уточнили в силовом ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД региона, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.04.21

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