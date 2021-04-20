В Челябинской области начинают отключать отопление

Власти Магнитогорска объявили о завершении отопительного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, с 21 апреля в городе начнется отключение отопления. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Бердников.

Руководителям компаний, обеспечивающих теплоснабжение, рекомендовано приступить к отключению систем отопления, начиная со среды.

«В Магнитогорске отопительный сезон прошел без внештатных ситуаций. Все горожане были в полном объеме снабжены ресурсом», – заявили чиновники.

В пресс-службе мэрии также отметили, что в этом году отключение горячей воды пройдет в плановом режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.04.21

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