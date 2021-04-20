Демонстраций не будет. Профсоюзы и ЕР отказались от массовых мероприятий 1 мая в Челябинске

В Челябинске не будет праздничных шествий профсоюзов и ЕР в День весны и труда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы наиболее массовых первомайских демонстраций в Челябинске отказались от проведения шествий в нынешнем году. Это подтвердили в региональном отделении партии «Единая Россия» и Федерации независимых профсоюзов Челябинской области.

Партийцы и представитель профсоюзов объясняют такое решение сложной эпидемиологической ситуацией. В связи с этим представители ФНПР отказались и от демонстрации, и от завершающего ее митинга. Аналогичной позиции придерживаются в ЕР.

Кроме того, южноуральские «единороссы» предложили другим партиям также отказаться от массовых мероприятий.

От демонстраций и митингов 1 мая также отказались в Партии пенсионеров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.04.21

В Челябинской области начинают отключать отопление. / «Привет» от Медведева: Госдума поддержала законопроект об «афере века». / Начотдела крупного предприятия Миасса подозревают в коммерческом подкупе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»