Демонстраций не будет. Профсоюзы и ЕР отказались от массовых мероприятий 1 мая в Челябинске

В Челябинске не будет праздничных шествий профсоюзов и ЕР в День весны и труда.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы наиболее массовых первомайских демонстраций в Челябинске отказались от проведения шествий в нынешнем году. Это подтвердили в региональном отделении партии «Единая Россия» и Федерации независимых профсоюзов Челябинской области.
Партийцы и представитель профсоюзов объясняют такое решение сложной эпидемиологической ситуацией. В связи с этим представители ФНПР отказались и от демонстрации, и от завершающего ее митинга. Аналогичной позиции придерживаются в ЕР.
Кроме того, южноуральские «единороссы» предложили другим партиям также отказаться от массовых мероприятий.
От демонстраций и митингов 1 мая также отказались в Партии пенсионеров.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.04.21
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