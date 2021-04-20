В Челябинске больше двух сотен домов на весь день оставят без воды

В Челябинске отключат водоснабжение двух сотен домов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в среду, 21 апреля, с 9:00 для проведения плановых работ будет прекращена подача воды в микрорайоне Чурилово. Ориентировочное время окончания работ – 24:00 того же дня.
Всего под отключение попадает 115 многоквартирных жилых домов, 100 частных домов, 11 административных зданий, 1 школа и 7 детских садов. Водоснабжение отключат в поселке ОПМС-42, а также на улицах Тяговая, 1-я и 2-я Эльтонские, Сергея Герасимова, Зальцмана, Трашутина, Конструктора Духова, Самохина, Хохрякова, переулке 10-й Лобинский.
За время отключения будут выполнены работы по врезке нового участка водовода, который обеспечит закольцовку. Кроме того, специалисты МУП «ПОВВ» проведут работы по устранению повреждения на водоводе в районе дома №45 по улице Трашутина.
Жителей просят обеспечить запас воды.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.04.21
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