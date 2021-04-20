В Челябинске полностью закрыли школу из-за COVID-19

В Челябинске по требованию Роспотребнадзора школу полностью закрыли на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащиеся школы №42, расположенной в Металлургическом районе Челябинска, переведены на дистанционное обучение. Это подтвердили в самом образовательном учреждении и городском комитете по делам образования.

«Коронавирусом заболел мой заместитель по воспитательной работе, – цитирует 74.ru директора школы Ирина Пономаревау. – Коллега контактировала с учителями, ближний круг составил двенадцать педагогов, поэтому в соответствии с предписанием Роспотребнадзора они изолировались дома. Мы приняли решение не выводить и детей в школу. Всех учеников перевели на альтернативный формат обучения с использованием дистанционных технологий. Если у кого-то нет возможности заниматься онлайн, учителя ведут уроки по телефону».

В мэрии Челябинска информацию о карантине подтвердили. По словам чиновников, вернутся к полноценным занятиям школьники смогут 22 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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