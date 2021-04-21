Челябинская полиция задержала псевдо-торговца металлом, объявленного в международный розыск

Челябинские полицейские задержали мужчину, находящегося в международном розыске за совершение мошенничества в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления уголовного розыска регионального главка совместно с коллегами из Москвы задержали на территории столицы мужчину, который находился в международном розыске.

Житель Челябинской области обвиняется в совершении мошенничества. Бывший руководитель коммерческой организации заключил контракты на поставку металлопродукции с рядом юридических лиц, требуя полной предоплаты. Однако, получая денежные средства, злоумышленник так и не исполнял условия договора со своей стороны.

Ущерб от его противоправных действий оценивается в более чем 76 миллионов рублей. В ходе следствия южноуралец скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор в Москве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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