В Челябинске пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе многоэтажки

В одном из дворов Челябинска пьяная разборка закончилась стрельбой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 20 апреля, во дворе одного из многоквартирных домов на северо-западе Челябинска.

Около 23:30 жители многоэтажки на улице Чичерина услышали звуки выстрелов. Как оказалось, около десятка человек устроили во дворе дома драку. В пылу разборок один из участников открыл огонь из охотничьего ружья.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. По данному факту проводится проверка.

В результате выстрелов был ранен сам стрелок. Мужчину госпитализировали. Он был пьян.

Челябинск, Виктор Елисеев

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