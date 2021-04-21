В Челябинске пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе многоэтажки

В одном из дворов Челябинска пьяная разборка закончилась стрельбой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 20 апреля, во дворе одного из многоквартирных домов на северо-западе Челябинска.
Около 23:30 жители многоэтажки на улице Чичерина услышали звуки выстрелов. Как оказалось, около десятка человек устроили во дворе дома драку. В пылу разборок один из участников открыл огонь из охотничьего ружья.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. По данному факту проводится проверка.
В результате выстрелов был ранен сам стрелок. Мужчину госпитализировали. Он был пьян.
Челябинск, Виктор Елисеев
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