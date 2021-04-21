В Челябинске водитель иномарки сбил пятилетнего ребенка и скрылся

В Челябинске иномарка сбила маленького ребенка на велосипеде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 20 апреля, в 18:50 напротив дома №76 по улице Молодогвардейцев.

«Неустановленный водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на велосипедиста в дворовом проезде, после чего оставил место происшествия», – уточнили представители ведомства.

В результате происшествия травмы получил пятилетний ребенок. Ему рекомендовано амбулаторное лечение. В момент ДТП мальчик находился в сопровождении матери.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту аварии проводится административное расследование.

За три месяца 2021 года в Челябинске в результате ДТП травмы получили 28 детей. Причиной большинства происшествий стало нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, причиной 6 аварий стала неосторожность несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.04.21

В Челябинске пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе многоэтажки. / Челябинская полиция задержала псевдо-торговца металлом, объявленного в международный розыск. / Мнимый рост: зарплаты в Челябинской области не поспевают за инфляцией. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»