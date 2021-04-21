В южноуральском районе админа интернет-сообщества пригласили на разговор в полицию после жалобы директора МУП

Администратора оппозиционного сообщества из Челябинской области вызвали в полицию после жалобы директора МУПа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель МУП «Дорсервис» пожаловался на действия депутата Собрания депутатов Кунашакского района и на админа паблика «Тюльпан.ку», резко критикующего действующего главу муниципалитета Сибагатуллу Аминова. Об этом администратор Марина Бикбова рассказала вчера, 20 апреля, в интернет-сообществе.

«Сегодня меня вызвали в полицию для дачи объяснений, – написала общественница. – Руководитель Кунашакского МУП «Дорсервис», он же двоюродный брат главы района Галимьян Аминов, написал жалобу в прокуратуру Кунашакского района». Директора предприятия возмутила публикация об отсутствии нормальной дороги в деревню Кунакбаево, размещенная в паблике.

Впрочем, в жалобе речь не о содержании материала, а о том, что в комментариях к статье депутат Даян Иштимиров опубликовал сотовый телефон Галимьяна Аминова как ответственного за состояние дорог в районе. Между тем, по словам последнего, он на публикацию своего номера разрешения не давал.

«Галимьян Аминов просит привлечь к ответственности Даяна Иштимирова и Марину Бикбову, если органы сочтут, что совершено преступление, – рассказала Бикбова. – Также сегодня полицейский вручил мне предостережение, подписанное начальником ОМВД по Кунашакскому району. В нем говорится о том, что нельзя участвовать в несогласованных митингах и пикетах».

Челябинск, Виктор Елисеев

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