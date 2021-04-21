Еще один школьник заразился коронавирусом в Челябинской области

За сутки в Челябинской области COVID-19 заразились 112 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 21 апреля в регионе подтверждены 59 тысяч 135 случаев заболевания COVID-19 (+ 112 новых подтверждений ко вчерашнему дню, в том числе 1 школьник).

За прошедшие сутки выписаны 134 человека. ️Больных COVID-19 – 3 тысячи 100 человек.

Скончались 10 человек: от COVID-19 – 9 южноуральцев, от других причин – 1 пациент.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 540 инфицированных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 372).

Челябинск, Виктор Елисеев

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