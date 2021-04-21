Судебное заседание о возвращении границ Челябинского бора назначили на 6 мая

В Челябинске огласили дату рассмотрения иска о возвращении охранной зоны городского бора к значениям до 2011 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 21 апреля, в Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание по иску к региональному парламенту с требованием вернуть границы ООПТ «Челябинский городской бор» к значениям до 2011 года. Следующее заседание назначено на 6 мая. Об этом сообщили инициаторы судебного процесса.

«Согласно действующим сейчас постановлениям Законодательного собрания Челябинской области, которые обжалуются, городской бор лишился практически всей охранной зоны, которая опоясывала его границы, – говорят челябинцы. – Так, площадь зоны охраны памятника природы, с легкой руки областных депутатов в 2011 году сократилась с 233,48 га практически на 95% – до 14,79 га. Сужение границ было сделано без каких-либо экологических экспертиз, мнение горожан также никого не интересовало».

Благодаря победе Андрея Талевлина и Владимира Казанцева в апелляционном суде, создавшей прецедент и подтвердившей незаконность изменения границ бора без проведения надлежащих экологических изысканий, которое в очередной раз пытались провести парламентарии в 2019 году (под предлогом необходимости строительства нового корпуса детской хирургии), у бора и челябинцев появляется реальный шанс вернуть границы и зону охраны, считают инициаторы иска.

История с изменениями границ Челябинского городского бора за последние 15 лет – это неумолимое сокращение его территории под различными благовидными предлогами в чьих-либо личных интересах, уверены общественники.

«В настоящий момент в бору уже находятся и резиденция губернатора, и дом олигарха, непосредственно примыкают гостиницы, спортивные и учебные сооружения, элитное жилье, – напоминают горожане. – Любые изменения границ должны быть подтверждены соответствующим обоснованиям специалистов, должна состояться экологическая экспертиза с обязательными публичными обсуждениями. И как всегда, чиновники забывают спросить мнения жителей Челябинска».

Следующее заседание по иску назначено на 6 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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