В Челябинске огласили приговор экс-начальнику управления капстроительства города

Экс-соратнику мэра Челябинска огласили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 21 апреля, Центральный районный суд Челябинска признал бывшего начальника городского управления капитального строительства Евгения Пашкова виновным в получении взяток.

Напомним, чиновника задержали 11 декабря 2019 года вместе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым. По версии следствия, в 2015-2019 годах чиновники получили взятки на общую сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Тефтелев признал свою вину. В итоге суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Пашков отказался признавать свою вину. Государственный обвинитель попросил признать его виновным в получении взятки и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в 75 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд приговорил экс-чиновника к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти на 5 лет. Требование о назначении штрафа судья отклонил ввиду стесненного материального положения Евгения Пашкова и наличия у него на иждивении троих детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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