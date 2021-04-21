В Челябинске провайдеру рекомендовали отключить трансляцию с уличных видеокамер

В Челябинске на полдня отключат трансляцию с уличных видеокамер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Интерсвязь» получила предписание приостановить трансляцию с камер уличного видеонаблюдения в Челябинске во второй половине среды, 21 апреля. Об этом сообщили представители провайдера.
Согласно предписанию ГУ МВД по Челябинской области, камеры должны быть отключены от трансляции с 14:00 до 23:59.
Напомним, 23 и 31 января камеры «Интерсвязи» также не работали. Сегодня, 21 апреля, штаб Навального в Челябинске намерен провести митинг на площади Революции.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 21.04.21
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