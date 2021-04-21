Экс-глава Златоуста отказался от похода в Госдуму

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин заявил об отказе от участии в выборах в Государственную думу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший чиновник, поддерживающий в настоящее время партию «Справедливая Россия – За правду», заявил, что время для эффективной кампании упущено. Об этом Вячеслав Жилин заявил на своей странице в социальных сетях.

«Пять месяцев осталось до выборов в Государственную думу. Я был близок и, главное, готов принять участие в этом как кандидат от своей малой родины, городов горного Урала, – написал экс-мэр. – Я был выдвинут от партии «За правду» в ноябре прошлого, 2020 года. Вполне логичное и правильное решение с позиции сроков и запуска кампании. Но окончательное решение по нашему округу слишком затянулось, собственно, оно отсутствует до сих пор. И сегодня время для возможности и участия, а главное – эффективной выборной кампании в силу отсутствия этого решения, по моему мнению, упущено. Блицкриг в последний месяц здесь не сработает. Поэтому решение мною принято, и я его довел до федерального уровня – в этой выборной кампании не участвовать».

Напомним, Вячеслав Жилин ушел в отставку с поста главы Златоуста в сентябре 2019 года после критики со стороны и.о. губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Сразу после этого он покинул ряды «Единой России», городское отделение которой возглавлял.

Позднее Жилин начал сотрудничество с партией «За правду», избравшись от этой организации в городское собрание депутатов. Он планировал участвовать от этой партии и в выборах в Госдуму по одномандатному округу, намереваясь составить конкуренцию «единороссу» Олегу Колесникову. По мнению экспертов, это могло существенно снизить шансы последнего на переизбрание. Но карты спутало объединение партий «Справедливая Россия» и «За правду».

Региональное отделение объединенной структуры возглавил депутат Госдумы от СР Валерий Гартунг. Между тем, ходят упорные слухи о неких закулисных договоренностях, в рамках которых СР не должна была претендовать на победу в Златоусте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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