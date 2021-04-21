В Магнитогорске активисты провели пикеты в поддержку Навального

В Магнитогорске прошла серия одиночных пикетов в защиту Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста началась утром 21 апреля. Об этом сообщают активисты в социальных сетях.

О числе участников не сообщается. Однако, на опубликованных в соцсетях фотографиях запечатлены лишь два человека, сфотографированные с плакатами в разных точках города.

Кроме того, сторонники оппозиционера Алексея Навального намерены собраться на общероссийский митинг. Известно, что в Магнитогорском политехническом колледже занятия сегодня перенесены на вторую половину дня. Активисты считают, что сделано это для предотвращения их участия в акции протеста.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.04.21

Путин объявил чрезвычайную ситуацию в сфере демографии. / В Челябинске рушатся перекрытия в многоквартирном доме, построенном в 1930-е. / «Остается прямой угрозой»: Путин заявил, что коронавирус «окончательно не побежден». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»