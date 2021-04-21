В Челябинске перекрывают подходы к месту, где анонсирован несогласованный митинг

В Челябинске перекрывают подходы к площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске перекрыли подземные переходы на площадь Революции.

По словам горожан, спуски к ним перетянуты красной лентой. В пресс-службе мэрии Челябинска объяснили это началом ремонта спуска для колясок подземного пешеходного перехода со стороны гостиницы «Южный Урал», о котором власти сообщили в первой половине дня.

Кроме того, на входных группах ТК «Никитинские ряды», который находится под площадью Революции, вывесили объявления о том, что комплекс работает сегодня до 18:00. Фото объявлений разместили в социальных сетях.

Напомним, сегодня сторонники Навального объявили о митинге в поддержку оппозиционера. Власти акцию протеста не согласовывали. Полиция распространила предостережение от участия в несанкционированных мероприятиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.04.21

«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту»: Путин пригрозил Западу ядерным оружием. / В России наблюдается дефицит по-настоящему хороших сыров. / Путин пообещал регионам решить проблему с долгами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»