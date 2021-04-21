ФАС требует, чтобы Челябинский аэропорт снизил цену на использование телетрапов

АО «Челябинское авиапредприятие» обвинили в монопольно высокой цене на использование телетрапов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, компании будет выдано предписание об установлении экономически обоснованной цены на услугу использования телескопического трапа авиакомпаниями.

Напомним, дело было возбуждено по обращению Челябинской транспортной прокуратуры.

Антимонопольная служба изучила ценовую ситуацию на подобные услуги в аэропортах страны, а также экономическую обоснованность цены АО «Челябинское авиапредприятие».

«Челябинское УФАС России установило, что стоимость данной услуги у АО «Челябинское авиапредприятие» является одной из самых высоких по сравнению с ценами в других аэропортах Российской Федерации, – уточнили представители ведомства. – Тариф за использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составляет 23 тысячи рублей в час, в других аэропортах – в диапазоне от 2 тысяч до 21 тысячи рублей в час».

При этом компания занимает доминирующее положение на рынке услуг по наземному обслуживанию (услуги по обеспечению посадки-высадки пассажиров) на территории аэропорта Челябинска и обязана соблюдать антимонопольные запреты. В частности, закон о защите конкуренции не допускает злоупотребление доминирующим положением в форме установления монопольно высокой цены, напомнили антимонопольщики.

За нарушение антимонопольного законодательства в отношении АО «Челябинское авиапредприятие» будет возбуждено дело об административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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