У площади Революции в Челябинске начали скапливаться силовики (Новость дополняется)

Силовики начали подготовку к несанкционированной акции протеста в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске у главной площади можно наблюдать первые акты несанкционированной акции протеста. Пока первую скрипку играют полиция и ОМОН.

В 17:00, за 2 часа до несанкционированного митинга, на подступах к площади Революции и на Кировке начали скапливаться силовики. Оцепление пока достаточно редкое. Горожане гуляют по скверу за памятником Ленина и проспекту Ленина, но никаких групп, целенаправленно движущихся или скапливающихся в месте несогласованного митинга не наблюдается.

17:48 По периметру площади Революции поставили железные ограждения. Все подземные переходы на площадь перекрыты. К месту несанкционированной акции протеста направляются полиция и автозаки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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