Власти Челябинска рассказали об ограничениях движения 9 мая

Стало известно, как перекроют движение в Челябинске на время праздничных мероприятий 9 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно опубликованному мэрией Челябинска графику, ограничения автомобильного движение в центре города начнутся в 9:00.

Именно в это время на Театральной площади начнется праздничный концерт, который продлится до 19:00. На все это время будет закрыто движение по улице Тимирязева от Цвиллинга до Воровского.

На время торжественного построения войск Челябинского гарнизона на площади Революции, с 10:00 до 13:00 ограничение движения будет введено на следующих участках:

проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается);

проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны);

улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.

Кроме того, движение будет закрыто на время праздничного салюта с 20:00 до 23:00 на улицах:

улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новой развязки);

Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

улица Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

улица Красная от проспекта Ленина до проспекта Победы.

Напомним, празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне стартует в 9:00 с возложения венков и цветов к Вечному огню. ТВ 11:00 начнется торжественное построение на площади Революции. После него (около 11:30) пройдет военная техника и в воздухе появятся самолеты ДОСААФ. В 11:50 детские коллективы выступят здесь же с театрализованным представлением.

«Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате.

Челябинск, Виктор Елисеев

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