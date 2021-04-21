В Челябинской области уголовное дело возбудили на экс-начальника тюрьмы Верхнеуральска

В Челябинской области бывший руководитель исправительного учреждения подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Челябинской области (Верхнеуральск), подозреваемого в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2019 году южноуралец, превышая должностные полномочия, дал указание подчиненным направить трех осужденных колонии-поселения для выполнения хозяйственных работ на территории частного домовладения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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