Четырехлетний ребенок пострадал при столкновении маршрутки и иномарки

В Челябинске ребенок пострадал в аварии с участием маршрутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 21 апреля, в 16:44 напротив дома №9 по улице Черкасской.

42-летняя автоледи, управляя «Рено Каптур», при выезде со второстепенной дороги столкнулась с автобусом ПАЗ-3205, следовавшим по маршруту №92 под управлением 37-летнего водителя.

В результате происшествия травмы получил пассажир автомобиля «Рено» – четырехлетний мальчик. В момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, что позволило избежать серьезных травм.

За прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых 3 человека получили ранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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