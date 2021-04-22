На несогласованных акциях протеста в Челябинской области задержали полтора десятка человек

В Челябинской области задержали полтора десятка участников несанкционированных акций в поддержку Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске задержали, по меньшей мере, 9 человек, еще, как минимум, 1 человека задержали в Чебаркуле. Об этом сообщает портал «ОВД-инфо».

По данным уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко, всего в регионе задержано 17 участников несанкционированных мероприятий: 15 в Челябинске и 2 в Чебаркуле. Несовершеннолетних среди задержанных нет.

Напомним, вчера, 21 апреля, в России прошли анонсированные сторонниками оппозиционера Алексея Навального акции в его поддержку. При этом мероприятия не были согласованы властями.

В Челябинске акция, заявленная поначалу как митинг, превратилась в шествие по центру города. 3,5 часа протестующие гуляли в сопровождении силовиков, скандируя лозунги. При этом большинство не шли на столкновения с полицией и ОМОН. Участие в несогласованной акции приняли, по оценкам очевидцев, около 2 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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