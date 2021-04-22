Жители общежития в Миассе, где обрушилась стена, призвали губернатора помочь в расселении

Жители общежития с обрушившейся стеной, признанного властями Миасса пригодным для жилья, обратились за помощью к губернатору.

Как сообщал ранее «Новый День», во вторник, 20 апреля, произошло обрушение кирпичной кладки одной из стен дома №5а по переулку Автомеханическому в Миассе.

Жителей дома эвакуировали, а здание обследовала специальная комиссия. К вечеру того же дня в мэрии Миасса заявили, что дом пригоден для проживания, призвав жителей вернуться в помещения.

«Комиссией, на основании обследования, было принято решение – эвакуационные мероприятия закончить. Признать жилое здание пригодным к эксплуатации, несмотря на то, что оно является ветхоаварийным жильем и имеются повреждения стены. Провести предупредительные мероприятия по исключению продолжения разрушения здания, а именно – отключение инженерных сетей в пострадавшей части здания», – заявили чиновники. Переселить решили лишь две квартиры.

Сегодня жители общежития обратились за помощью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. «Общежитие в плачевном состоянии, 20 апреля 2021 года обрушилась часть стены дома, – пишут они в сообществе «Текслер, помоги». – Год ввода в эксплуатацию 1950. Дом признан аварийным 18 августа 2015 года и в планах по расселению значится на 2023 год. Но условий для жизни нет: в подвале стоит вода, стены пропитались влажностью, мыться негде, капает с потолков в туалете, а вчера их и вовсе закрыли. Это лишь малая часть всех здешних проблем».

По словам южноуральцев, они обращались за помощью во многие инстанции, писали президенту России (в его администрации ответили: разобраться на месте). Но везде получают отказ со ссылкой на то, что дом стоит в очереди и признан пригодным для проживания. «Просим вас о помощи!" – взывают они к губернатору.

Челябинск, Виктор Елисеев

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