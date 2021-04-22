Уральские металлурги наращивают природоохранные инвестиции

ММК увеличивает природоохранные инвестиции и снижает воздействие на окружающую среду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в период с 2000 по 2025 годы валовые выбросы ММК снизятся в два раза, а инвестиции компании в природоохранную деятельность только в 2021 году составят свыше 9,3 млрд рублей.

Об этом сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров, выступая на заседании Общественной палаты Магнитогорска. По его словам, еще в 2015 году в ПАО «ММК» была принята новая Стратегия развития компании, предполагающая реализацию стратегической инициативы «Чистый город» по кардинальному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. Многие предусмотренные этой инициативой мероприятия затем вошли в план федерального проекта «Чистый воздух».

В рамках реализации экологической стратегии компании в 2015-2020 гг. были введены в эксплуатацию такие крупные природоохранные объекты, как новая сероулавливающая установка №2 в аглоцехе, газоочистная установка двухванного сталеплавильного агрегата №32 в электросталеплавильном цехе, системы аспирации литейных дворов и подбункерных помещений доменных печей №1, №3, №9, №10; разделительная дамба с водопропускными устройствами, позволившая перейти на замкнутую оборотную систему водоснабжения.

Кроме того, необходимо отметить новую аглофабрику №5, оснащенную самими современными природоохранными сооружениями: ее ввод в эксплуатацию позволил вывести из работы устаревшую аглофабрику №4. Общие инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность за этот период составили более 24 млрд рублей.

Благодаря реализованным мероприятиям валовые выбросы в атмосферу были сокращены на 14 тысяч 850 тонн в год, в том числе на 8 тысяч 850 тонн пыли, 5 тысяч 300 тонн диоксида серы и 700 тонн окислов азота. Помимо этого, был прекращен сброс промышленных сточных вод в Магнитогорское водохранилище.

Всего же к 2025 году планируется достичь снижения валовых выбросов загрязняющих веществ в два раза по отношению к 2000 году, а удельных выбросов – в три раза. Этому будут способствовать значительные природоохранные инвестиции в ближайшие годы. В их рамках запланировано строительство комплекса новой коксовой батареи №12, пуск которой позволит вывести из эксплуатации 5 старых коксовых батарей и сократить валовые выбросы на 11 тысяч 350 тонн в год.

Кроме того, в коксохимическом производстве будут реконструированы цех улавливания и переработки химических продуктов и биохимическая установка, что на 20% повысит эффективность очистки коксового газа, снизит выбросы в атмосферу углеводородов коксохимического производства в три раза, позволит многократно улучшить очистку сточных вод на биохимической установке.

Помимо этого, будет построена новая доменная печь №11, которая позволит вывести из работы три старые доменные печи и тем самым сократит валовые выбросы на 6 тысяч 600 тонн в год; будет проведена реконструкция газоочистных установок сталеплавильного передела с утилизацией конвертерного газа, продолжатся мероприятия по рекультивации нарушенных земель, озеленению Магнитогорска, а также сохранению и повышению биологического разнообразия в Челябинской области.

Запланированы мероприятия по пылеподавлению. Немалое внимание будет уделено развитию системы мониторинга атмосферного воздуха, автоматизированному контролю промышленных выбросов, производственному экологическому контролю на границе санитарно-защитной зоны ПАО «ММК».

Как сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров, только в текущем году затраты комбината на природоохранную деятельность составят 9 млрд 344 млн рублей, из которых более половины – 4 млрд 872 млн рублей – будут направлены на строительство и реконструкцию природоохранных объектов по защите атмосферного воздуха; оставшаяся сумма пойдет на строительство и реконструкцию водоохранных объектов и объектов размещения отходов.

Данные показатели на треть превышают экологические инвестиции 2020 года, когда комбинат направил на природоохранные цели 7 млрд рублей. Столь существенное увеличение связано с возведением природоохранных объектов на строящейся коксовой батарее №12 и реконструкцией газоочистных установок в электросталеплавильном и кислородно-конвертерном цехах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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