В Челябинской области задержали группу мошенников-многостаночников

Челябинская полиция разгромила группу мошенников, присвоивших больше миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью регионального управления уголовного розыска пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся хищениями денежных средств под предлогом бронирования мест отдыха в приморских пансионатах, продажи автошин, топливных карт и автозапчастей.

В рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), установлено, что 30-летний южноуралец привлек к противоправной деятельности более 15 жителей Челябинской, Курганской и Московской областей в возрасте от 20 до 32 лет, создав преступное сообщество.

Между членами группировки обязанности были строго распределены. Руководитель определял специализацию организованных групп, входящих в сообщество, и отдельных ее членов, координировал их действия, разрабатывал планы, создавал условия для совершения преступлений и осуществлял раздел незаконных доходов между участниками. Установлено 24 эпизода противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, превысила один миллион рублей.

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)). Максимальная санкция данных частей статьи предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет.

В отношении организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое фигурантов также заключены под стражу, к остальным применены иные меры пресечения.

Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности участников преступного сообщества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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