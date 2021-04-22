В Верхнеуральском районе за сутки сгорело четыре десятка гектаров леса

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 9 лесных пожаров на площади 67 гектаров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, крупный лесной пожар произошел в Верхнеуральском районе. Возгорание, охватившее 38,3 гектара, произошло из-за проведения сельскохозяйственных палов. Сильный и порывистый ветер поспособствовал быстрому распространению огня.
Всего за минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 9 лесных пожаров на площади 67 гектаров. Возгорания произошли на территории Карталинского, Каслинского, Кунашакского, Миасского и Шершневского лесничеств.
С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 57 лесных пожаров на площади 343 гектаров, что в 2 раза меньше площади за аналогичный период прошлого года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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