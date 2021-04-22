Новый митрополит Челябинский и Миасский совершит первое богослужение в Лазареву субботу

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит первое богослужение на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской епархии, 24 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Божественную литургию. Она станет первым богослужением нового архиерея на челябинской земле. Литургия начнется в 9 часов утра.

Напомним, решением Священного Синода от 15 апреля епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий был назначен главой Челябинской митрополии. 20 апреля в Свято-Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.

На первую службу нового владыки соберется многочисленное духовенство и прихожане. За литургией митрополиту Алексию будут сослужить епархиальные архиереи Челябинской митрополии – епископ Златоустовский и Саткинский Викентий и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

Лазаревой субботой называют субботу перед Входом Господним в Иерусалим (Вербным воскресеньем). В этот день вспоминают, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, умершего за четыре дня до этого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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